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"الفرنسية": الرئيس الأمريكى يخطئ فى اسم مؤسس المملكة السعودية

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"الفرنسية": الرئيس الأمريكى يخطئ فى اسم مؤسس المملكة السعودية "الفرنسية": الرئيس الأمريكى يخطئ فى اسم مؤسس المملكة السعودية
أخطأ الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، لدى استقباله ولى العهد السعودى الأمير محمد بن نايف وولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى البيت الأبيض أمس الأربعاء، عندما تطرق إلى الحديث عن لقاء بين الرئيس الأمريكى الأسبق "روزفلت" والعاهل السعودى الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية الحديثة.

وقال "أوباما" لدى استقبال ضيفيه: "كما تعلمون جميعًا، تربط بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية صداقة استثنائية تعود إلى عهد "فرانكلين روزفلت" والملك فيصل". فى إشارة إلى مؤسس السعودية.

أقام البلدان علاقات دبلوماسية فى 1940 إبان ولاية روزفلت، وبعدها بخمس سنوات جرى أول لقاء بين رئيس أمريكى وملك سعودى على متن السفينة الحربية "يو اس اس كوينسى”، ولكنه التقى حينها الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة وليس الملك فيصل.

بعد وفاة الملك عبد العزيز خلفه ابنه الملك سعود فى 1953، وفى 1964 خلفه أخوه الملك فيصل، ولم يعلق البيت الأبيض على هذا الخطأ.

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مصر 365

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