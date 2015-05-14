حى العجمى يشن حملة إزالة مكبرة على المبانى المخالفة

شن حى العجمى برئاسة اللواء سامى شلتوت، رئيس الحى، اليوم، حملة مكبرة لإزالة ومنع استكمال أعمال البناء بأحد العقارات المخالفة بشارع الصفا بمنطقة أبو تلات بالساحل الشمالى، حيث تم فك الشدة الخشبية وإزالة القواعد الخرسانية وأعمدة الدور الأرضى للبناء غير المرخص أثناء الصب.

كما تم فك الشدة الخشبية المخصصة لصب سقف الدور الرابع علوى وفك حديد التسليح لعقار مخالف آخر بشارع الصفا بعد المخبز، وكذلك فك الشدة الخشبية لأعمدة الدور الثامن علوى للعقار المخالف الواقع بجوار العقار السابق بشارع الصفا بعد المخبز، وتم التحفظ على حديد التسليح الذى تم فكه من العقارات.

>يأتى ذلك فى إطار اهتمام محافظة الإسكندرية باستعادة هيبة الدولة و لمنع انتشار ظاهرة البناء المخالف.