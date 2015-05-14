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رئيس "مستقبل وطن" يفتتح مقر أمانة الحزب بالسويس

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رئيس "مستقبل وطن" يفتتح مقر أمانة الحزب بالسويس رئيس "مستقبل وطن" يفتتح مقر أمانة الحزب بالسويس
افتتح محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، عصر اليوم، مقر أمانة الحزب بمحافظة السويس.
>وقال مصطفى فتحى، أمين الحزب بالسويس، إن رئيس الحزب رافقه المهندس أشرف رشاد، الأمين العام للحزب، وأحمد صبرى، أمين التنظيم، وأعضاء من الأمانة العامة.

وأضاف أن بدران أشاد بالأعضاء والمقر الجديد وتجهيزاته والشكل الإدارى والتنظيمى للحزب بالمحافظة، وعقب الافتتاح عقد اجتماعا مع مسئولى التنظيم والمكتب التنفيذى بالسويس.

ومن المنتظر أن يعقد مساء اليوم مؤتمر صحفى فى الغرفة التجارية لرئيس حزب مستقبل وطن وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة.

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