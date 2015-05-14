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أكاديمية نجوم العطاء تفتح فرعا لتعليم المكفوفين الرسم على المعادن قريبا بالأقصر

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أكاديمية نجوم العطاء تفتح فرعا لتعليم المكفوفين الرسم على المعادن قريبا بالأقصر أكاديمية نجوم العطاء تفتح فرعا لتعليم المكفوفين الرسم على المعادن قريبا بالأقصر
أعلنت أكاديمية نجوم العطاء للمعاقين عن فتح فرع للأكاديمية بمحافظة الأقصر، لتعليم المكفوفين فن "الريبوسى"- الرسم على المعادن- وهو التشكيل البارز والغائر على المعدن من خلال الدفع من الخلف بالطرق الخفيف.

ولأول مرة بالأقصر يتم تعليم المعاقين هذا الفن والذى من خلاله تستطيع المحافظة أن تنتقل إلى مستوى مختلف تمامًا فى صناعة الحلى والنحاس وخارج المنافسة، وقال بكرى دردير، مدير الأكاديمية بالأقصر: "قريبًا يتم فتح فرع الأكاديمية بالأقصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة التربية والتعليم وفى إطار جهود أكاديمية نجوم العطاء لتوفير الخدمات والمشروعات التى تخدم أبناء المحافظة من المعاقين".

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مصر 365