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وزيرة التطوير الحضري تتفقد منطقة «السماكين» العشوائية بسوهاج

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وزيرة التطوير الحضري تتفقد منطقة «السماكين» العشوائية بسوهاج وزيرة التطوير الحضري تتفقد منطقة «السماكين» العشوائية بسوهاج

الدكتورة ليلى إسكندر

تزور الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، بعد غد السبت، محافظة سوهاج، حيث يرافقها الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، لتفقد منطقة السماكين بمدينة المنشاة، والتي تعد أحد المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي يعاني سكانها من افتقاد السكن الآمن، وافتقاد الصرف الصحي والخدمات.

وكانت الوزيرة ، وقعت اتفاقية مع محافظ سوهاج، عقب زيارة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لسوهاج ، لتوفير التمويل من الوزارة، لتطوير المنطقة بمبلغ إجمالي وقدره 12,5 مليون جنيه ، لإنشاء عدد 5 عمارات سكنية ووحدة صحية ووحدة للخدمات الاجتماعية،  وورش حرفية لمهنة الصيد، وسوق لبيع الأسماك به 38 محلاً، هذا ومن المقرر أن تعقد الوزيرة لقاء موسع مع رؤساء المدن والأحياء، لبحث حال المناطق العشوائية بتلك المدن .

يذكر أنه تم تسليم موقع الأرض الجديدة، والتي من المقرر أن تقام عليها مشروعات التطوير من وزارة الزراعة إلى محافظة سوهاج ، للبدء في تنفيذ خطة تطوير المنطقة ، كما تم التواصل مع الأهالي لمعرفة آرائهم واقتراحاتهم لتطوير المنطقة ومعرفة متطلباتهم.السماكين» بسوهاج

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