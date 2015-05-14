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كاترينا كيف لأوّل مرّة في مهرجان "كان" السينمائي 2015

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الخميس 14-05-2015 15:57

يبدو أنّ نجمات بوليوود أصبحن شبيهات هوليوود في المشاركة بافتتاح مهرجانات "كان" السينمائيّة.

فقد اطّلت قطة بوليوود Katrina Keif بثوب أسود أنيق من الدانتيل، من تصميم Oscar de la Renta وبتسريحة بشعر أحمر، على السجّادة الحمراء في مهرجان "كان" الـ68.

وهي المرّة الأولى التي تشارك فيها Katrina في مهرجان "كان" السينمائي لهذا العام 2015، وذلك كسفيرة لرويال باريس L'Oreal Paris.

Katrina نشرت صوراً لها على تويتر خلال تواجدها في "كان"، حيث أجرت مقابلة مع الصحافة تضمّنت آخر أعمالها الفنيّة ومشاريعها.

يذكر أنّ مجموعة كبيرة من نجمات هوليوود تألقن أيضاً هذه السنة على السجّادة الحمراء، كالنجمات Julianne Moore و Lupita Nyong'o و Naomi Wattsو Sienna Miller و Natalie Portman وغيرهنّ... بمشاركة نجمات من بوليوود اللواتي سيظهرن أيضاً كسفيرات لرويال باريس L'Oreal Paris كالنجمتين Sonam Kapoor و Ashwarya Rai.

 

 

 

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