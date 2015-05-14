جوني ديب يثير غضب السلطات الأستراليّة

أثار الممثل الشهير Johnny Depp غضب السلطات الأستراليّة لإدخاله الكلبين اللذين يملكهما وزوجته، من دون الإبلاغ عنهما.

ورصدت عدسات الكاميرات شاحنة بيضاء كبيرة تعود إلى إحدى الشركات المتخصّصة بنقل الممتكلات أمام منزل Johnny وزوجته Amber Heard في Gold Coast، استراليا، بعد انتشار خبر أنّ الكلبين اللذين يملكهما الممثلان سيتعرّضان للاحتجاز من قبل السلطات الأستراليّة.

وكان الثنائي نقلا كلبيهما " Boo " و" Pistol"، من كاليفورنيا إلى أستراليا على متن طائرة خاصّة في 20 أبريل الماضي.

لكن وزير الزراعة الأسترالي Barnaby Joyce إتّخذ موقفاً حادّاً بشأن هذه المسألة، حيث تهجّم على الممثل، البالغ من العمر 51 عاماً وزوجته البالغة من العمر 29 عاماً، لنقلهما الكلبين إلى أستراليا من دون التقيّد بالقوانين الصارمة المفروضة في البلاد.

وقال الوزير:" على الجميع أن يفهم أنّ هناك نهجاً عليهم اعتماده إذا ما أرادوا أن يجلبوا أيّ نوع من الحيوانات معهم، إذ عليهم أوّلاً أخذ التصريح بذلك وطلب الإذن من السلطات، من ثم التوجّه إلى الحجر الصحي الخاصّ بها وجلبها من هناك"

وأشار Barnaby إلى أنّه في حال لم يسلّم Johnny و Amber الكلبين في غضون 50 ساعة سيضطرون حينها إلى قتلهما!

يذكر أنّ النجم Johnny Depp موجود حاليّاً في استراليا لتصوير فيلمه الجديد "Pirates Of The Caribbean".