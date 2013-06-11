الجنين يتعلم العبوس فى رحم الأم لمواجهة الألم بعد الولادة

كشفت صور الأشعة رباعية الأبعاد لعدد من الأجنة، أن الجنين يبدأ تعلم العبوس وهو فى رحم الأم استعدادا لمواجهة الشعور بالألم ومواجهتها بعد الولادة.

وأوضح الباحثون أن ممارسة الجنين لتعبيرات العبوس فى رحم الأم يساعده بصورة كبيرة فى تأهيل مواجهة المشاعر السلبية والآلام فى أعقاب الولادة.

وكان الباحثون الأمريكيون قد نجحوا فى التقاط صور مفصلة لتعبيرات الوجه لأكثر من 15 جنينا وتمت مراقبتهم لتحليل انفعالاتهم وطرق التعبير عنها.

وأشار الباحثون إلى أن تعبيرات وجه الجنين تأخذ فى التطور من مجرد التعبير عن مشاعر الفرح والسعادة فى الأسبوع الرابع والعشرين إلى مشاعر الحزن والعبوس فى الأسبوع السادس والثلاثين.

ويرى الباحثون أن هذه التعبيرات تعد من أهم الأسلحة التى يعبر الجنين من خلالها عن مشاعره السلبية والإيجابية.