ورش عمل للأطفال في اليوم العالمي للمتاحف بالإسكندرية

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، الذي بدأ منذ عام 1977 ويأتي في الثامن عشر من مايو من كل عام.

> صرح الدكتور محمد سليمان مدير متحف المخطوطات إن إدارة المتحف بمكتبة الإسكندرية تنظم بالتعاون مع كل من مكتبة الطفل ومركز القبة السماوية بالمكتبة احتفالية بهذه المناسبة ، في الفترة من 18 إلى 26 مايو من الشهر الجاري، وتأتي تحت رعاية المنظمة العالمية للمتاحف ICOM، التي وضعت شعاراً للاحتفالية هذا العام “المتاحف لمجتمع مستدام”، بهدف تسليط الضوء على أهمية المتاحف ودورها التعليمي والثقافي وكذلك تأثيرها الإيجابي في تطوير المجتمع.

> تضم الاحتفالية مجموعة من الجولات الإرشادية والمحاضرات وورش العمل للأطفال والنشء من سن 8 إلى 16سنة، يأتي ذلك في إطار توعية الطفل والنشء بأهمية زيارة المتاحف، حيث يضم البرنامج زيارة تفصيلية لمتحف المخطوطات بالمكتبة، يليها عدد من المحاضرات.

> كما يقام على هامش الاحتفالية مجموعة من ورش العمل يقوم بها أخصائيون من وحدة الترميم الآلي وتصنيع الألياف، وكذلك فن صناعة المخطوط وتزيينها من خلال عرض تقديمي مبسط يتعرف الأطفال فيه على أهم المخطوطات المزخرفة والمخطوطات المنمنمة، والتدريب على عمل نموذج للزخرفة الإسلامية، بالإضافة إلى التعرف على مهنة الوراق، فن كتابة وفن المنمنمات والتصوير عند الفرس والمسلمين .