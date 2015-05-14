نقل رئيسة "موظفة طبق السلطة" بالإسكندرية إلى "برج العرب الطبية"

قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه أصدر قرارا فوريا بنقل رئيس قسم شئون العاملين بإدارة العامرية الصحية، إلى إدارة برج العرب الصحية لتقصيرها فى الإشراف والمتابعة، فى واقعة ضبط موظفة بالقسم تقطع الخضار، لعمل طبق "سلطة" فى مكتبها أثناء ساعات العمل الرسمية، وأشار إلى أنه قام بإحالة الموظفتين للتحقيق الفورى مع التوصية بتشديد الجزاء حال ثبوت المخالفة، مشيرا إلى أن التحقيق لم ينته بعد.

وقال الدكتور مجدى حجازى، إنه لا يمكن السكوت على تعطيل أى موظف تابع للمديرية لمصالح المواطنين أو العاملين لاسيما الأطباء، ولا عن السلوك الذى يخالف القانون ويسىء إلى قدسية العمل، وأن العقاب حال ثبوت الواقعة سينال من ارتكب المخالفة ورئيسه المباشر الذى قصر فى أداء واجبه فى الإشراف ومنع المخالفة، وطالب حجازى بإبلاغ مدير المنطقة أو وكيل الوزارة فورا بأى مخالفة قبل اللجوء للنشر على صفحات التواصل الاجتماعى.

- موظفة بالإسكندرية تعد "طبق سلطة" بمكتبها.. و"الصحة" تحيلها للتحقيق