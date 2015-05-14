نقيب المحامين: لا عضوية لخريجى التعليم المفتوح "وإحنا مش الحيطة المايلة"

أكد سامح عاشور النقيب العام لمحامين، أنه مصر على موقفه بعدم قبول عضوية أى من خريجى كليات الحقوق بالتعليم المفتوح، قائلا مستنكرا "إنه سبق وأن سأله رئيس جامعة الإسكندرية، لماذا تصر على هذا الموقف.. فسألته هل تقبل تعيين خريج التعليم المفتوح الحاصل على تقدير امتياز معيدا بالكلية، قال رئيس الجامعة لا طبعا.. فرديت عليه هو أنا الحيطة المايلة".إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مشادات كلامية بين المحامين فى مؤتمر تكريم شيوخ المهنة بالشرقية
جاء ذلك خلال حفل تكريم قيادات وشيوخ المحامين والمتفوقين فى الأبحاث القانونية وختام دورة التحكيم المنعقدة بالشرقية بحضور سامح عمار الأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب ونقيب الشرقية عاكف جاد فى قاعة الواحة بالزقازيق.
>- مشادات كلامية بين المحامين فى مؤتمر تكريم شيوخ المهنة بالشرقية