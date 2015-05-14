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نقيب الصحفيين ردا على بيان "الزمالك": لن ندخل فى مهاترات

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نقيب الصحفيين ردا على بيان "الزمالك": لن ندخل فى مهاترات نقيب الصحفيين ردا على بيان "الزمالك": لن ندخل فى مهاترات
أعلن يحيى قلاش نقيب الصحفيين، عن رفضه لبيان نادى الزمالك، برفض العضويات المستثناة للصحفيين، شكلاً ومضموناً.

وأضاف "قلاش"، لـ"اليوم السابع"، أن عضوية أى ناد عام فى ، محصنة بقوة القانون، متابعا: "إذا كنا فى دولة قانون فعلى الجهة الإدارية المعنية بهذا الأمر أن تتصدى لأى جهة تغتصب حقا ليس لها، ونحن لن ندخل فى أى مهاترات، ولكن نستطيع أن نحافظ على حقوق زملائنا، وأن نفرض احترام القانون لكل من يتصور نفسه فوق القانون.

وطالب نقيب الصحفيين، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بالاضطلاع بدوره وواجبه فى هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يثق فى كل الجهود التى بذلها الوزير لإنهاء هذه الأزمة ولكن أمام هذه التجاوزات لابد أن يكون للوزير موقف واضح ومحدد وأن يصل برسالة محددة بأن ليس هناك أحد فوق القانون.

وأشار "قلاش" إلى أن هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين، ستعقد اجتماعا لها ظهر السبت القادم، لمناقشة أزمة الأعضاء مع نادى الزمالك.


>- الزمالك يشطب عضوية رئيس رابطة النقاد الرياضيين ويرفض عضويات الصحفيين

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