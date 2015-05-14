"القرضاوى" يزور أبو إسحق الحوينى بالعناية المركزة بمستشفى حمد فى قطر

زار منذ قليل الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس اتحاد علماء المسلمين، الشيخ أبو إسحق الحوينى الداعية السلفى بمستشفى حمد بدولة قطر.

وقالت مصادر مقربة من الشيخ أبو إسحق الحوينى: "منذ وصول الشيخ الحوينى لدولة قطر نظرًا لظروف الصحية دخل على أثرها العناية المركزى بمستشفى حمد، وبناءً على تعليمات الأطباء تم منع الزيارة نهائيا، إلا أن إدارة المستشفى فوجئت اليوم بتواجد الدكتور يوسف القرضاوى فى بهو المستشفى على كرسى متحرك قاصدًا زيارة الشيخ الحوينى ونظرًا لمكانة القرضاوى بدولة قطر سمح له بالدخول إلى غرفة العناية المركزه لزيارة الشيخ".

وأضافت المصادر: "تعتبر زيارة الدكتور يوسف القرضاوى مخالفة للقوانين المستشفى" مشيرة إلى أن هذا اللقاء أول لقاء يجمع بين الشيخ أبو إسحق الحوينى والدكتور يوسف القرضاوى على الإطلاق".

وقالت المصادر: "دعا الدكتور يوسف القرضاوى بالشفاء للشيخ الحوينى ولم يتطرق لأى أحاديث سياسية". وكان الشيخ الحوينى قد سافر إلى دولة قطر بداية الأسبوع لإجراء فحوص طبية.

- أبو إسحاق الحوينى يتوجه إلى قطر لإجراء فحوصات طبية