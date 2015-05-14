أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"القرضاوى" يزور أبو إسحق الحوينى بالعناية المركزة بمستشفى حمد فى قطر

Google+ Print
"القرضاوى" يزور أبو إسحق الحوينى بالعناية المركزة بمستشفى حمد فى قطر "القرضاوى" يزور أبو إسحق الحوينى بالعناية المركزة بمستشفى حمد فى قطر
زار منذ قليل الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس اتحاد علماء المسلمين، الشيخ أبو إسحق الحوينى الداعية السلفى بمستشفى حمد بدولة قطر.

وقالت مصادر مقربة من الشيخ أبو إسحق الحوينى: "منذ وصول الشيخ الحوينى لدولة قطر نظرًا لظروف الصحية دخل على أثرها العناية المركزى بمستشفى حمد، وبناءً على تعليمات الأطباء تم منع الزيارة نهائيا، إلا أن إدارة المستشفى فوجئت اليوم بتواجد الدكتور يوسف القرضاوى فى بهو المستشفى على كرسى متحرك قاصدًا زيارة الشيخ الحوينى ونظرًا لمكانة القرضاوى بدولة قطر سمح له بالدخول إلى غرفة العناية المركزه لزيارة الشيخ".

وأضافت المصادر: "تعتبر زيارة الدكتور يوسف القرضاوى مخالفة للقوانين المستشفى" مشيرة إلى أن هذا اللقاء أول لقاء يجمع بين الشيخ أبو إسحق الحوينى والدكتور يوسف القرضاوى على الإطلاق".

وقالت المصادر: "دعا الدكتور يوسف القرضاوى بالشفاء للشيخ الحوينى ولم يتطرق لأى أحاديث سياسية". وكان الشيخ الحوينى قد سافر إلى دولة قطر بداية الأسبوع لإجراء فحوص طبية.


>- أبو إسحاق الحوينى يتوجه إلى قطر لإجراء فحوصات طبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365