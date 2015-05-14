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وزير السياحة يشكل لجنة عليا لمكافحة الفساد

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وزير السياحة يشكل لجنة عليا لمكافحة الفساد وزير السياحة يشكل لجنة عليا لمكافحة الفساد
قرر وزير السياحة خالد رامى تشكيل لجنة عليا بالوزارة لوضع الخطة التنفيذية للوزارة لمكافحة الفساد فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014/ 2018)، وتشكل اللجنة برئاسة السيد الوزير وعضوية رؤساء قطاعات الوزارة فضلا عن رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحى ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية.

وتختص اللجنة باتخاذ إجراءات وضع الخطة التنفيذية لوزارة السياحة لمكافحة الفساد فى ضوء ما ورد بالاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018، على نحو يضمن تطوير أداء العاملين بالوزارة والحفاظ على انسيابية العمل ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الخطة المشار اليها من خلال التنسيق بين كافة الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة.

ويتضمن القرار تكليفا لكل هيئة أو قطاع بالوزارة بتشكيل مجموعة عمل فنية لمتابعة سير العمل فى تنفيذ الخطة والعرض على السيد الوزير بما تم اتخاذه من إجراءات بحيث تكون تلك المجموعات الفنية نواة لآلية مستمرة التطبيق فى المستقبل لتنفيذ ما يُستجد تباعاً فى شأن تلك الاستراتجية فى ضوء المتغيرات التر تطرأ على الساحة.

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مصر 365