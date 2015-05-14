6 يونيو.. استئناف إعادة محاكمة النشرتى فى قضية "بنك قناة السويس"

أجلت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال الشهير "هشام النشرتى"، المتهم بغسل الأموال التى حصل عليها شقيقة "عمرو النشرتى" من بنك قناة السويس، والصادر بحقه حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات، إلى جلسة 6 يونيو المقبل للمرافعة.

أصدرت القرار الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانه، وعضوية المستشارين حسن أبو رية، وهشام الشريف.

كان المستشار جميل سعيد، محامى رجل الأعمال هشام النشرتى، تقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمة موكله الصادر بحقه حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات، واستند فى طلبه إلى أن الاتهام جاء مرسلا بناء على تحريات لا تؤيدها مستندات، فضلا عن أن قانون غسل الأموال لم يكن قد صدر وقت الواقعة، وغياب الإدلة على ارتكابه الجريمة المسندة إليه.

تعود أحداث القضية إلى 2004 عندما أحال النائب العام مسئولين ببنك قناة السويس للمحاكمة بتهمة تسهيل إجراءات حصول رجل الأعمال عمرو النشرتى، وشقيقه هشام على تسهيلات وقروض بنكية دون ضمانات كافية، وأسند لـ"هشام النشرتى" تهمة غسل أموال شقيقه، وصدر حكماً غيابياً ضده بالسجن 7 سنوات، وأحكام متفاوتة لباقى المتهمين.

>