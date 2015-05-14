أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ قنا يتفقد موقع تفجير برجي كهرباء نجع حمادي

Google+ Print
محافظ قنا يتفقد موقع تفجير برجي كهرباء نجع حمادي محافظ قنا يتفقد موقع تفجير برجي كهرباء نجع حمادي

ابراج كهرباء – ارشيفية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا،  موقع برجي الكهرباء بمدينة نجع حمادي شمال المحافظة عقب تفجيره بواسطة عبوات ناسفة، للوقوف على كافة ملابسات الحادث ولحصر التلفيات وللبدء في إعادة إصلاح البرجين.

ورافق المحافظ، إلى موقع الحادث فريق من مسؤولي وزارة الكهرباء والمباحث الجنائية ورجال الحماية المدنية، لفحص آثار التفجير  الذي استهدف برجي الكهرباء 35 بالدائرة رقم واحد واثنين نجع حمادي – أسيوط بجهد 500 كيلو فولت، وأصدر المحافظ تعليماته للمسؤولين التنفيذيين بسرعة الانتهاء من عمليات الإصلاح وتكثيف الدوريات علي مدار الساعة لحراسة أبراج الضغط العالي بالمحافظة.

وأشارت التحقيقات الأولية، أن التفجير وقع نتيجة عمل تخريبي، فجر اليوم، عن طريق زرع مجموعة من القنابل أسفل البرجين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا