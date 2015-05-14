محافظ قنا يتفقد موقع تفجير برجي كهرباء نجع حمادي

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، موقع برجي الكهرباء بمدينة نجع حمادي شمال المحافظة عقب تفجيره بواسطة عبوات ناسفة، للوقوف على كافة ملابسات الحادث ولحصر التلفيات وللبدء في إعادة إصلاح البرجين.

ورافق المحافظ، إلى موقع الحادث فريق من مسؤولي وزارة الكهرباء والمباحث الجنائية ورجال الحماية المدنية، لفحص آثار التفجير الذي استهدف برجي الكهرباء 35 بالدائرة رقم واحد واثنين نجع حمادي – أسيوط بجهد 500 كيلو فولت، وأصدر المحافظ تعليماته للمسؤولين التنفيذيين بسرعة الانتهاء من عمليات الإصلاح وتكثيف الدوريات علي مدار الساعة لحراسة أبراج الضغط العالي بالمحافظة.

وأشارت التحقيقات الأولية، أن التفجير وقع نتيجة عمل تخريبي، فجر اليوم، عن طريق زرع مجموعة من القنابل أسفل البرجين.