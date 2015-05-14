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مقتل 9 يمنيين فى قصف جوى سعودى على صعدة

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مقتل 9 يمنيين فى قصف جوى سعودى على صعدة مقتل 9 يمنيين فى قصف جوى سعودى على صعدة
أفاد سكان محليون اليوم الخميس بمقتل تسعة يمنيين جراء قيام طائرة أباتشى سعودية بقصف سيارة كانت تقل أشخاصا فى محافظة صعدة شمال البلاد.

وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يتم التعرف حتى الآن على هوية الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة، وإذا كانوا ينتمون إلى جماعة أنصار الله الحوثية ام لا.

ويأتى ذلك رغم الهدنة الإنسانية فى اليمن التى أعلنها طيران التحالف العربى بقيادة المملكة العربية منذ مساء أول أمس الثلاثاء وتستمر لمدة خمسة أيام لإيصال المساعدات الانسانية للشعب اليمنى .

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مصر 365

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