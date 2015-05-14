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أطعمة تحميك من الاكتئاب وتمنحك الشعور بالسعادة.. أهمها الموز والأفوكادو

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أطعمة تحميك من الاكتئاب وتمنحك الشعور بالسعادة.. أهمها الموز والأفوكادو أطعمة تحميك من الاكتئاب وتمنحك الشعور بالسعادة.. أهمها الموز والأفوكادو
الفيتامينات تشكل عاملا هاما لصحة الجسم، وتقلل من فرص تعرضه للإصابة بالعديد من الأمراض، وتوجد فى جميع الأطعمة التى تتناولها، ولها العديد من الأنواع وعند نقص بعضهم قد يشعر الشخص ببعض الأضرار الصحية والنفسية ومنها الاكتئاب.

وحول ذلك أشارت الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن بعض الفيتامينات فى الجسم قد يتسبب فى شعور الشخص بالاكتئاب، ومن أهمها فيتامين ب6 أو حمض الفوليك فى الجسم.

وتتابع دكتورة علا، أن فيتامين ب6 أو حمض الفوليك يساعد الشخص على تنظيم وظائف المخ وزيادة القدرة على التركيز، وتنظيم نسبته فى الجسم يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب لأنه يحتوى على مضادات للاكتئاب طبيعية.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن حمض الفوليك أو فيتامين ب6، يوجد فى الكثير من الأطعمة كالموز والأفوكادو والفاصوليا واللحوم الحمراء والدجاج، وكل هذه العناصر الغذائية تساعد الدماغ على إفراز المزيد من السيروتونين وهو يسمى هرمون السعادة وتلعب دورا أساسيا فى عملية إحلال التوازن فى الدماغ.

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مصر 365