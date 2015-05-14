6 نصائح للحفاظ على بشرتك.. أهمها وصفة ماء الورد والحليب

البشرة هى سر جمال المرأة ولذلك تسعى للحفاظ على صحتها والحد من تعرضها لعلامات التقدم فى العمر، وتختلف طرق الحفاظ على البشرة بحسب نوعها.

وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، بعض الوصفات الطبيعية والنصائح التى تساعد على الحفاظ على صحة بشرتك من علامات التقدم فى العمر وللحفاظ على نضرتها، ومنها:

1- الإكثار من تناول الماء، أى يجب أن تتناول 2 لتر من الماء يوميا.

2- ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعيا.

3- يمكنك وضع زيت الجرجير أو اللوز قبل الاستحمام لمدة ساعتين على بشرتك وأيضا قبل النوم.

4- عمل وصفة طبيعية من ماء الورد مع الحليب ووضعها على البشرة قبل النوم.

5- وضع ماء الورد المضاف إليه قطرات من عصير الليمون، على بشرتك يوميا قبل النوم، فهذه الوصفة تحد من ظهور علامات التقدم فى العمر.

6- الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون وأيضا الأطعمة السريعة، وذلك للحفاظ على صحة بشرتك.