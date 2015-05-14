العب تفرح: الرياضة تساعد المخ على إفراز مصادر السعادة

أكد الدكتور ستيفان كاسكوا المتخصص فى معهد التربية الرياضية الفرنسى أن النشاط الرياضى أثبت فاعليته ضد القلق والهم والاكتئاب والانهيار العصبى، موضحا أن المجهود الرياضى يساعد فى خفض هرمون الضغط العصبى، كما أن الحركة تساعد المخ على إفراز مواد مصدرها السعادة ورفع الروح المعنوية.

ونصح الطبيب الفرنسى بأن يمارس الشخص الرياضة التى تفضلها، خاصة تلك التى تساعد الجهاز العصبى مثل لعب الراكيت (مضرب الكرة) أو البالون أو الرقص، وأن يتفادى ركوب الدراجة أو المشى البطىء، منوها بأن العزف على الآلات الموسيقية من شأنه أن يرفع من الروح المعنوية.

وأوضح أن الزيادة فى ممارسة الرياضة تعطى نفس أعراض الاكتئاب من أرق وفقد الشهية والتهييج غير العادى للجسم، مشيرا إلى أن فوائد الرياضة هى أن تفقد 3 آلاف و500 سعر حرارى فى الأسبوع أى ما يعادل ساعة رياضة فى اليوم على الأقل.