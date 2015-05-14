أطعمة تحمى طفلك من ضعف التركيز والرؤية وعدم الاتزان

يعتبر فيتامين ب12 أحد الفيتامينات الضرورية للجسم، نظرًا لاهميته لتكوين كرات الدم الحمراء وتصنيع النخاع الوراثى المسئول عن نقل الصفات الوراثية للأشخاص. فيتامين ب 12

>قالت دكتورة نهى أبو الوفا استشارى الأطفال بقصر العينى، إن فيتامين ب 12أحد الفيتامينات التى تذوب فى الماء ويدخل فى ترتيب عنصر الكوبالت الذى يكسبة اللون الأحمر ليتم امتصاصه من الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة. فوائد ووظائف فيتامين ب12

>وتستكمل د. نهى قائلة: "هناك فوائد ووظائف عديدة لفيتامين ب12 وأهمها:

>1) مهم لتصنيع المادة الوراثية dna والتى تقوم بنقل الصفات الوراثية.

>2)مهم للمحافظة على سلامة النخاع العظمى.

>3)مهم لتكوين كرات الدم الحمراء ويحافظ على سلامة النسيج العصبى

>وتتابع د. نهى قائلة: "يوجد فيتامين ب12 البروتينات الحيوانية مثل الكبد واللحوم والدواجن والأسماك والبيض والحليب". أعراض نقص فيتامين ب 12

>وأشارت د. نهى قائلة: "هناك بعض الأعراض التى تعطى مؤشرًا لإصابة الطفل بنقص بفيتامين ب12 أهمها".

>1)ضعف عام.

>2) ضعف التركيز .

>3)ضعف بالرؤية.

>4)تنميل باليدين والقدمين.

>5)عدم الاتزان.

>6)فقدان الشهية.

>7)ضعف العضلات والتغذية السليمة الغنية السابق ذكرها

>وأضافت د. نهى قائلة: "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة الأعراض السابق ذكرها على طفلها بضرورة الذهاب للطبيب المختص لمعرفة السبب كما يجب الاهتمام بتناول بعض أقراص الدواء المحتوية على فيتامين ب12.

شبكةعيونالإخبارية

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