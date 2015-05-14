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بالصور..رئيس جامعة المنصورة يشارك الأقباط احتفالات ذكرى القديسة دميانة

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بالصور..رئيس جامعة المنصورة يشارك الأقباط احتفالات ذكرى القديسة دميانة بالصور..رئيس جامعة المنصورة يشارك الأقباط احتفالات ذكرى القديسة دميانة

صورة تذكارية للحضور

شارك الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة، في الاحتفال بعيد الشهيدة القديسة دميانة بقرية دميانة، والذي يقام سنوياً في الفترة من 12 وحتى 30 مايو، بحضور المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، واللواء سعيد شلبي مدير أمن الدقهلية، والشيخ طه زيادة مدير الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة، وعدد كبير من المسلمين المهنئين للاحتفالات.

استقبل رئيس الجامعة خلال الزيارة، الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة، والقساوسة بالدير، حيث يتوافد الآلاف من الأقباط والمسلمين إلى قرية دميانة، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية للاحتفال بعيد الشهيدة القديسة دميانة كل عام .

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