النيابة تستمع لأقوال «محمود سعد» في تهمة سب «عنان» الأحد المقبل

وجاء في البلاغ الذي قدم للنائب العام، أن حلقة 25 يناير الماضي التي قدمها محمود سعد، في برنامجه قام فيها، بالتخلي عن ميثاق الشرف الإعلامي، مستعينًا بما لديه من خبرة وحرفية، حيث قال في تلك الحلقة: “ومن أول السطر الفريق سامي عنان أتوافق على الحزب بتاعه يعني ربنا يوفقه احنا ما بنعترضش على حد خالص، احنا بنعترض على جزء صغير، اللى اتقلد مناصب وفشل منكرهوش، بس افتكروا حكاية المبيض اللي بقولك عليه، حكاية الميكانيكي اللى مبوظلك عربيتك حكاية الـ أي حاجة”.

> وأضاف البلاغ، أن محمود سعد قال إن “الفريق عنان ممكن يتاجر في الدش ممكن يبقى عمدة مش مشكلة، إنما يتقلد مناصب منفذين؟”، مما يعد ذلك لفظا من أشد ألوان السب العلني لما قصده من تعريض بسمعة الشاكي، ويعد سبًا وقذفًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، خصوصاً قادة القوات المسلحة عامة الذين قادوا البلاد وحفظوها في فترة 25 يناير، فضلاً عن الوقوف بجانب الشعب المصري.