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أوقاف أسيوط تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بحضور المحافظ

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أوقاف أسيوط تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بحضور المحافظ أوقاف أسيوط تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بحضور المحافظ

14 مايو 2015 | 5:19 مساءً

 

تقيم مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الخميس، احتفالية بمسجد المركز الثقافي الإسلامي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وذلك عقب صلاة العشاء.
> قال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، سيحضر الاحتفالية ، نائباً عن رئيس الجمهورية  الرئيس عبد الفتاح ، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والدينية، والشعبية.
> وأشار العجمي  إلى أن الحفل سيتضمن تلاوة قرآنية وكلمة عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج في ترسيخ الإيمان، ومشاهد من رحلة الإسراء والمعراج ومكانة المسجد الأقصى في الإسلام والصلاة وعظمتها ومكانتها في الدين الإسلامي، ومكانة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنزلته، مدعمة تلك العناصر بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة.

2015-05-14

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