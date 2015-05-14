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أمن السويس يواصل حملته لإزالة التعديات على أرض الدولة بحي فيصل‎

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أمن السويس يواصل حملته لإزالة التعديات على أرض الدولة بحي فيصل‎ أمن السويس يواصل حملته لإزالة التعديات على أرض الدولة بحي فيصل‎

 

واصلت مديرية أمن السويس حملتها الموسعة التي أطلقتها منذ أكثر من أسبوع لإزالة التعديات على أراضي الدولة وضبط الخارجين عن القانون، حيث توجهت القوات بكثافة لحي فيصل، صباح اليوم الخميس، لاستكمال إزالة التعديات.

قال اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس في تصريحات خاصة ، إن الحملة تستهدف حماية أملاك الدولة وضبط كل المطلوبين في قضايا جنائية أو سياسية وإزالة الاشغالات وتطبيق القانون.

وأضاف مدير الأمن أن هناك حملات أمنية ستخرج يومياً بجميع الأحياء لضبط كافة المخالفات وكل من يحاول التعدي على أراضي الدولة وترويع المواطنين.

 

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