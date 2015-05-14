وكيل أوقاف سوهاج لـ"مديرى الإدارات": تجديد الخطاب الدينى ضرورة ملحة

عقدت مديرية الأوقاف بسوهاج برئاسة الشيخ إسماعيل الصغير، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، اجتماعًا مع مديرى الإدارات بالمحافظة، وذلك لمناقشة تجديد الخطاب الدينى الخاص بالخطباء والأئمة وأنه ضرورة ملحة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إنه يجب تطهير الخطاب الدينى من الأفكار المغلوطة التى سيطرت عليه من دعوات سهلة بدون علم أو حساب للتكفير والتفجير والتخريب والتدمير وقتل النفس بما لا تقتضيه الشريعة والعمل على إزالة هذه الأفكار التى كانت سببًا فى حدة الخلاف وسوء السلوك فى عرض الرأى والرأى الآخر مما أدى إلى شق المجتمع وتصدعه وانقسامه على نفسه. والدعوة إلى قبول الآخر أيا كان رأيه.

وأضاف أنه يجب حسن انتقاء الألفاظ والمعانى بحيث أن يختار الخطيب مترادفات متناسبة مع واقع الخطاب لفظا ومعنى، وأن يكون بعيدا كل البعد عن مترادفات ومعان تكون سببا فى جمود الخطاب.

وأكد الشيخ عبد الرحمن اللاوى، مدير العلاقات العامة بالمديرية، أنه فى إطار سعى مديرية أوقاف سوهاج لتطوير سير العمل بالمديرية من خلال الوقوف على الإيجابيات والمعوقات تم عمل استمارة بمعرفة العلاقات العامة بالمديرية وتوزيعها على جميع الإدارات الفرعية لمعرفة الإنجازات التى قامت بها الإدارة خلال كل شهر وأوجه القصور وأسبابها والمعوقات والمقترحات وأفكار التطوير وذلك حتى تتسنى للمديرية معرفة الإيجابيات للحث عليها وتقويتها والعمل على زيادتها وأيضا معرفة المعوقات فى كل إدارة للتغلب عليها والعمل على إذابتها فى طريق التقدم. والعمل بما يتناسب مع المرحلة من مقترحات وأفكار التطوير.