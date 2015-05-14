محافظ البحيرة يتفقد مركز علاج الكبد فى دمنهور

زار الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والدكتور مجدى الصيرفى رئيس المراكز الطبية لعلاج الفيروسات الكبدية والمشرف الفنى على وحدات العلاج بمحافظات الجمهورية، مركز الكبد وعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى دمنهور التعليمى، لمتابعة سير العمل بالمركز وبحث إمكانية توسعته وتزويده بالاحتياجات المطلوبة من القوى البشرية، وإعادة هيكلته تنظيميا وإداريا لتطوير الأداء به، والتيسير على المرضى المترددين عليه لتلقى الخدمات العلاجية.

كما تفقد الحضور عيادات تنفيذ السوفالدى وصيدلية الصرف بالمركز، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق بين فريق العمل بالمركز من خلال نوبتجيات على مدار 24 ساعة لتخفيف التزاحم وسهولة تقديم الخدمة العلاجية الجيدة للمرضى، وكذا إمكانية فتح وحدتين جديدتين بدمنهور وكفر الدوار للتخفيف عن المركز الرئيسى بمستشفى دمنهور، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإشراك مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى توفير العلاج، وخفض تكاليفه لصالح المرضى محدودى الدخل.

رافق المحافظ خلال زيارته الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، والدكتور حمدى الطباخ وكيل المديرية والدكتور عبد الفتاح منيسى مدير عام مستشفى دمنهور.

ويعد مركز علاج الكبد بدمنهور واحدا من أكبر 7 مراكز على مستوى الجمهورية، وبدأ العمل به منذ 2010 ويستقبل الحالات التى بلغت أكثر من 25 ألف مواطن من المحافظة والمحافظات المجاورة وتم تنفيذ حالات علاجية بلغت 2856 حالة ( 1812 على نفقة الدولة و 728 مرضى التأمين الصحى و 316 حالة نقدية).