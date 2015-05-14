أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد يعقد اللقاء الـ3 للدورى الثقافى السكانى

Google+ Print
مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد يعقد اللقاء الـ3 للدورى الثقافى السكانى مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد يعقد اللقاء الـ3 للدورى الثقافى السكانى
عقد مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، اللقاء الثالث من دورى معلومات القضية السكانية ومديرية الشباب والرياضة والمجلس القومى للسكان، والذى انتهى بفوز مركز شباب صنعاء على مركز شباب بغداد، حيث دارت الأسئلة فى الجانب الطبى حول التطعيمات المخصصة للمولود وأنواع فحوص ما قبل الزواج، أما فى الجانب الدينى فجاءت الأسئلة لتناول موضوع الإجهاض والحالات التى يجوز فيها الإجهاض، وتناولت الأسئلة فى الجانب الاجتماعى عدد سكان الوادى الجديد وأهمية تعليم الفتاة فى مواجهة الموروثات الاجتماعية خاصة ختان الإناث والزواج المبكر.

وفى سياق متصل، أنهى مركز إعلام الداخلة فعاليات المرحلة الأولى من الدورى بعقد لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بين مركزى شباب الجديدة والهنداو حيث حصل مركز شباب الجديدة على المركز الثالث وحصل مركز شباب الهنداو على المركز الرابع .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365