مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد يعقد اللقاء الـ3 للدورى الثقافى السكانى

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، اللقاء الثالث من دورى معلومات القضية السكانية ومديرية الشباب والرياضة والمجلس القومى للسكان، والذى انتهى بفوز مركز شباب صنعاء على مركز شباب بغداد، حيث دارت الأسئلة فى الجانب الطبى حول التطعيمات المخصصة للمولود وأنواع فحوص ما قبل الزواج، أما فى الجانب الدينى فجاءت الأسئلة لتناول موضوع الإجهاض والحالات التى يجوز فيها الإجهاض، وتناولت الأسئلة فى الجانب الاجتماعى عدد سكان الوادى الجديد وأهمية تعليم الفتاة فى مواجهة الموروثات الاجتماعية خاصة ختان الإناث والزواج المبكر.

وفى سياق متصل، أنهى مركز إعلام الداخلة فعاليات المرحلة الأولى من الدورى بعقد لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بين مركزى شباب الجديدة والهنداو حيث حصل مركز شباب الجديدة على المركز الثالث وحصل مركز شباب الهنداو على المركز الرابع .