محافظ دمياط: تخصيص 13 سيارة لبيع السلع الغذائية وتوفير منافذ اللحوم

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أن دمياط أعلنت عن الاستجابة الفورية لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى خطابة الشهرى والذى تضمن التوسع فى توفير منافذ بيع للسلع الغذائية بأسعار تناسب محدود الدخل وكذلك توفير السلع بالمجمعات الاستهلاكية.

جاء ذلك خلال لقاء صحفى لمحافظ دمياط بعد ظهر اليوم الخميس بحضور اللواء فايز شلتوت السكرتير العام للمحافظة والسيد السؤالى مدير عام التموين.

وأعلن المحافظ إعادة استغلال 13 سيارة من سيارات توزيع الخبز غير المستغلة وإعادة تشغيلها كمنافذ بيع للسلع الغذائية بمختلف المراكز كمرحلة أولى وجار التوسع فى توفير السيارات حتى تصل 33 سيارة.

وأكد المحافظ أنه تم توجية هذه السيارات للشراء مباشرة من شركات بيع السلع الغذائية وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية التموين بدمياط، ويتم توزيعها وفق جدول زمنى على المراكز الرئيسية بالمحافظة.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع مع ممثلى المجمعات الاستهلاكية لتوفير كافة السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة تناسب محدودى الدخل مع توفير قائمة استرشادية بكافة الأسعار.

وأضاف المحافظ أنه تم الاتفاق مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والجيش الثانى على توفير منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن فى مختلف المراكز بأسعار مناسبة خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.