حبس مذيع ومعدة برامج شهرًا وتغريمهما 1000 جنيه بتهمة «فعل فاضح بالطريق العام‏»

قضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمود بربري، وسكرتارية عمرو محمود، بحبس مذيع بقناة فضائية ومعدة برامج في نفس القناة، شهرًا وتغريمهما 1000 جنيه، وكفالة 1000 جنيه، لاتهامهما بممارسة أعمال مخلة بالآداب في سيارة، بطريق الواحات بأكتوبر.

بدأت الواقعة بضبط شخصين في وضع مخل بالآداب في سيارة على جانب الطريق، أثناء مرور دورية أمنية على طريق الواحات في أكتوبر.

وبالكشف عنهما تبين أن بداخل السيارة، مقدم برامج في قناة فضائية، وبصحبته معدة، وتعمل في ذات القناة، وكانا في وضع مخل بالآداب داخل السيارة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.