تأجيل نظر تجديد حبس متهمة بالسرقة ومنتحلة صفة موظفة بنك لـ 19 مايو

قرر المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، قاضى المعارضات، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، بحضور وكيل النيابة شادى سيف، وأمانة سر فتحى الرملى، تأجيل نظر تجديد حبس صاحبة محل ملابس متهمة بانتحال صفة موظفة بأحد البنوك وسرقة مشغولات ذهبية وأموال تجاوزت 2 مليون جنيه بروض الفرج والساحل، إلى 19 مايو لورود الأسطوانات المدمجة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة استولت على مشغولات ذهبية وأموال تجاوزت الـ2 مليون جنيه فى مناطق روض الفرج والساحل، وتبين أن المتهمة تدعى "مديحة.م.ح"، 50 سنة، صاحبة محل ملابس لقيامها بانتحال صفة موظفة بأحد البنوك والنصب والاحتيال على 4 أشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استخدمت فى ممارسة عملها سيارة سوزوكى ملكها والمستخدمة فى ارتكاب الحوادث، وكمية من المشغولات الذهبية، وكروت فيزا منسوب صدورها لبنك مصر، ومبلغ مالى 1000 جنيه، و4 عقود تمليك وحدات سكنية بمحافظة الإسكندرية والمحرر بشأنها العديد من المحاضر.

واعترفت المتهمة بارتكاب "سرقة كمية من المشغولات الذهبية" تقدر قيمتها بمبلغ 50 ألف جنيه من المواطنة "ايلين. ت" 77 سنة، وسرقة 45 سنة، ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية من المواطنة "فادية. ص" 75 سنة، وسرقة مبلغ مالى 200 ألف جنيه من ظريف غالى، 90 سنة، وسرقة مبلغ مالى 40 ألف جنيه من مصطفى، ص، 90 سنة، وسرقة مبلغ مالى 10 آلاف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية من هدى عباس 74 سنة، وسرقة مبلغ مالى 5 آلاف جنيه من المواطنة أمال أبانوب أنطوان 57 سنة، وسرقة مبلغ 50 ألف جنيه من المواطنة عايدة عبده إبراهيم، 66 سنة، وسرقة 27 ألف جنيه من رءوف نصيف، 68 سنة، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية من المواطن "صبحى. ح" 63 سنة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة كانت تعمل على مصادقة موظفى البنوك، واعتادت الجلوس معهن، حيث كانت تدعى أنها تقوم بنصيحة السيدات المتواجدات داخل البنوك وخارجها بضرورة عدم ارتداء المشغولات الذهبية، التى ترتدينها خشية سرقتها، وعند استجابت السيدات لنصائحها كانت تقوم برش مادة مخدرة عليهن وتقوم بسرقتهن.