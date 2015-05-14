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حى بولاق الدكرور يحرر محضرًا ضد مقاول ألقى مخلفات البناء بالطريق العام

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حى بولاق الدكرور يحرر محضرًا ضد مقاول ألقى مخلفات البناء بالطريق العام حى بولاق الدكرور يحرر محضرًا ضد مقاول ألقى مخلفات البناء بالطريق العام
قال أسامة السقعان، رئيس حى بولاق الدكرور بالجيزة، إنه تم تحرير محضر ضد مقاول بناء وصاحب قطعة ارض بالشوربجى لإلقائه مخلفات بناء بالطريق العام.

وأضاف "السقعان" أنه أثناء المتابعة الميدانية للحى وجد افراد المتابعة ما يقرب من 20 نقلة مخلفات بناء ملقاة بجوار مطلع كوبرى أكتوبر من ناحية شارع مشرفة، وبالبحث تم التعرف على مصدر المخلفات وهى لقطعة أرض تم حفرها للبناء بشارع الشوربجى.

وأشار إلى أنه تم رفع المخلفات بالإضافة إلى 20 نقلة قمامة من مخلفات الحى اليومية وإلقائهم بقطعة الأرض التى قام صاحبها بإلقاء مخلفاتها بجوار الكوبرى وذلك لإيقاف أعمال البناء، ومنعه من القيام بمثل هذه الأعمال.

وأكد رئيس الحى انه تم تحرير محضر إشغال وتعدٍ على حرم الطريق، ومحضر مرافق غاز لوجود اعمال الحفر بالقرب من خطوط الغاز الطبيعى دون تصريح وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاول وصاحب الأرض.

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مصر 365