بالصور.. مدير مرور القاهرة يكرم ضابط وأمين شرطة لإنقاذهما سيدة وطفليها

كرم اللواء حمدى الحديدى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة الرائد شادى البسيونى وأمين الشرطة أحمد حماد وسلمهما شهادة تقدير لموقفهما الشهم والشجاع فى إنقاذ سيدة وطفليها من محاولة قائد سيارة التعدى عليها بسبب احتكاك سيارتهما أثناء السير، حيث فرت منه إلا أنه حاول مطاردتها لاستيقافها فلجأت إلى أقرب كمين مرورى بميدان محمد زكى بالقطامية، وتصدى الضابط والأمين له وطمئنا السيدة وطفليها واتصلا بزوجها لطمأنته واتخذا الإجراء القانونى اللازم.



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مدير مرور القاهرة يكرم ضابط وأمين شرطة لإنقاذهما سيدة وطفليها



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الضابط وأمين الشرطة أنقذا السيدة وطفليها بعد مطاردة قائد سيارة لها بسبب احتكاك سيارتيهما



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شهادة تقدير للرائد شادى سيد البسيونى



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شهادة تقدير لأمين الشرطة أحمد سعد حماد