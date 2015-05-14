بالصور.. مصرع وإصابة 7 فى حادثى طرق بالقاهرة والجيزة

شهدت القاهرة الكبرى اليوم الخميس، عددًا من الحوادث حيث لقى مواطنان مصرعهما إثر سقوط سيارة بسبب السرعة الزائدة من أعلى كوبرى ثروت بالجيزة،، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وأصيب 5 فى تصادم سيارتين على الطريق الدائرى بمنطقة المعادى وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتسيير حركة المرور.

وشهد طريق المحور فى الاتجاه القادم من أكتوبر إلى ميدان لبنان شلل مرورى بسبب تكدس السيارات، وحدث ذات الشلل المرورى بشارع فيصل فى الاتجاهين.

وأفاد مصدر أمنى، بأن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية نشرت عددًا من ضباطها فى الطرق العامة والشوارع الرئيسية لتسيير المرور وضبط المخالفين والتنبيه على السائقين بعدم تجاوز السرعات المقررة خاصة على الطرق السريعة لتفادى الحوادث.



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