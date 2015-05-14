عضو بيت العائلة : لجنة الرصد تدرس مناطق الخدمة بالمحافظات

صرح جرجس صالح عضو الأمانة العامة ومقرر لجنة الطوارىء ببيت العائلة المصرية لوكالة “أونا” أن لجنة الرصد عقدت أول اجتماع لها برئاسة الدكتور عدلي أنيس مقرر اللجنة، والدكتورة ماجدة الصياد المقرر المساعد وحضور الأعضاء.

وأوضح صالح أن لجنة الرصد تعمل على رصد الأماكن التي تحتاج إلى متابعة واهتمام من بيت العائلة وتحديد أولويات العمل وتوزيع لجان بيت العائلة المختلفة بهذه المناطق، للقضاء على وجود أي احتقان طائفي محتمل بهذه المناطق فيما بعد.

وأشار إلى أن هناك عدد من المناطق تم رصدها مثل المنيا، العاشر من رمضان وأكتوبر ومازالت الدراسة والبحث لرصد المناطق التي تحتاج لخدمة بالمحافظات المختلفة، مؤكداً أن هناك لقاءا مع أعضاء بيت العائلة بالمنوفية، الأربعاء المقبل، في مركز الشهداء.