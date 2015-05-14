أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس حي بولاق الدكرور : انهيار كوبري «ثروت» بالجيزة بعد سقوط سيارة

Google+ Print
رئيس حي بولاق الدكرور : انهيار كوبري «ثروت» بالجيزة بعد سقوط سيارة رئيس حي بولاق الدكرور : انهيار كوبري «ثروت» بالجيزة بعد سقوط سيارة

أكد أسامة السقعان، رئيس حي بولاق الدكرور، أن رجال الحماية المدنية يقومون حالياً برفع السيارة المتسببة في الحادث والجزء المنهار من سور الكوبري، وذلك بعد حادث سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري ثروت بالجيزة، وتعمل الإدارة الهندسية بالحي على معاينة الجزء المنهار استعداداً لتجديده وتركيبه.

وأشار رئيس الحي، إلى أنه تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى بولاق الدكرور لحين وصول ذويهم لاستلام جثثهم، وذلك عقب انهيار جزء كبير من سور الكوبري، حيث سقط السور والسيارة على سيارة بيضاء 128 أسفل الكوبري.

يذكر أن سيارة ملاكي سقطت، منذ قليل، من أعلى كوبري ثروت بالجيزة، واستقرت بشارع التحرير بصفط اللبن، ما أدى إلى وفاة راكبيها وهم شخصان في العقد الرابع من العمر.
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا