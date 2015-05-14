رئيس حي بولاق الدكرور : انهيار كوبري «ثروت» بالجيزة بعد سقوط سيارة

أكد أسامة السقعان، رئيس حي بولاق الدكرور، أن رجال الحماية المدنية يقومون حالياً برفع السيارة المتسببة في الحادث والجزء المنهار من سور الكوبري، وذلك بعد حادث سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري ثروت بالجيزة، وتعمل الإدارة الهندسية بالحي على معاينة الجزء المنهار استعداداً لتجديده وتركيبه.

وأشار رئيس الحي، إلى أنه تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى بولاق الدكرور لحين وصول ذويهم لاستلام جثثهم، وذلك عقب انهيار جزء كبير من سور الكوبري، حيث سقط السور والسيارة على سيارة بيضاء 128 أسفل الكوبري.

يذكر أن سيارة ملاكي سقطت، منذ قليل، من أعلى كوبري ثروت بالجيزة، واستقرت بشارع التحرير بصفط اللبن، ما أدى إلى وفاة راكبيها وهم شخصان في العقد الرابع من العمر.

>

>