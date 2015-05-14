"الصحة" تحذر من صرف بنادول الأطفال

أصدرت وزارة الصحة تحذيراً إلى المناطق الطبية كافة ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة بعدم صرف دواء بنادول المسكن للألم للأطفال والرضع، بناء على طلب الشركة المنتجة، نظراً لاكتشاف خطأ في تحديد نسبة الجرعات المدونة على علبة الدواء الخارجية، ما قد يؤدي إلى حدوث حالة تسمم بالكبد للطفل.

وجاء في تعميم أصدره الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص أنه يترتب على جميع أطباء الأطفال والصيادلة والممارسين الصحيين حساب الجرعة المناسبة للرضيع أو الطفل بناء على العمر والوزن، وعدم الأخذ بما ورد على العبوة الخارجية الخاطئة، وذلك لحين الانتهاء من وضع التعليمات الخاصة بوضع الجرعات والموافقة عليها من قبل إدارة الدواء في وزارة الصحة.

يشار إلى أن بعض الدول الخليجية قامت بسحب الدواء من جميع الصيدليات الحكومية والخاصة ريثما تقوم الشركة المنتجة بتصحيح كل ما يتعلق بأخذ الجرعات المناسبة من الدواء.

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