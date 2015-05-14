محمد بن زايد يصل إلى كامب ديفيد

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم إلى منتجع كامب ديفيد في ولاية ميريلاند الاميركية .

ويترأس سموه وفد دولة الامارات العربية المتحدة إلى قمة كامب ديفيد الخليجية الاميركية التي ستبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم.

ويرافق سموه الى اجتماعات القمة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسعادة يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الاميركية .

كما وصل إلى كامب ديفيد أصحاب السمو قادة وممثلو دول مجلس التعاون الخليجي الذين سيجتمعون مع فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الاميركية .

فقد وصل إلى مقر القمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين والسيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.