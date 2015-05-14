اكتشاف – لماذا يتسابقون على توقيع صلاح ريكو؟ شاهد كل أهدافه

سطع نجم صلاح عاطف "ريكو" لاعب وسط اتحاد الشرطة في الدوري المصري. وبات اللاعب صاحب الـ25 عاما محط أنظار مسؤولي نادي الإسماعيلي لضمه قبل أن يدخل كذلك الأهلي والزمالك خط المفاوضات كذلك.

فهل يستحق ريكو اهتمام الأهلي والزمالك والإسماعيلي؟

شاهد 7 أهداف سجلها صلاح ريكو هذا الموسم. (اضغط هنا)

منتصف الملعب

صلاح ريكو يخترق من منطقة الوسط إلى داخل منطقة الجزاء دون أن يتسلم الكرة مما يحول هجوم الشرطة الى مهاجمين هما نانا بوكو وريكو بدلا من تواجد الغاني فقط أمام المرمى.

استطاع ريكو أن يسجل 7 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم، لكن لم يصنع ريكو أي أهداف لفريقه حتى الأن.

هو لاعب أيمن لكنه لا يجد أي صعوبة في استخدام اليسرى اذا استلزم الموقف.

وافتتح اللاعب التسجيل في مباراة الدور الأول التي جمعت بين الشرطة وإنبي، جاء من انطلاقة رائعة بدون كرة اخترق منطقة الجزاء وحول عرضية من الناحية اليسرى بتسديدة رائعة في أعلى الشباك.

وسجل ريكو أفضل أهداف الجولة 21 بتسديدة يسارية "لوب" من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك إنبي.

واختتم أهدافه بالقدم اليسرى في مرمى الحضري بتسديدة قوية لم يستطع الحارس المخضرم سوى النظر للكرة وهي تسكن الشباك.

خطف ريكو مهمة تسديد ركلات الجزاء من فؤاد سلامة ظهير أيسر الشرطة بعدما أضاع الأخير ثلاث ركلات في الدوري هذا الموسم.

سجل ريكو 3 أهداف من ركلات جزاء وأضاع واحدة. سدد جميعها على يسار الحراس.

أحرز الركلة الأولى أمام المقاولون بعدما سدد الكرة بقوة على يسار الحارس. وسجل الركلة الثانية أمام الداخلية سددها أرضية على يسار أحمد فوزي حارس الداخلية، وفي المباراة ذاتها سجل الركلة الثالثة له في نفس الزاوية ولكن هذه المرة في أعلى الشباك.

وفي المباراة نفسها سجل ريكو أفضل أهداف الدوري التي جاءت عن طريق الرأس وضع الكرة ببراعة في شباك الداخلية.

وقدم الإسماعيلي طلبا رسميا بالتعاقد مع اللاعبوحدد الإسماعيلي مبلغ مليون ونصف جنيه للحصول على الاستغناء من اتحاد الشرطة.