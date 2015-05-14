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الكاف يخطر الزمالك بخوض الكونفدرالية في لوبومباشي.. والنادي يحل أزمة المسافة

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الكاف يخطر الزمالك بخوض الكونفدرالية في لوبومباشي.. والنادي يحل أزمة المسافة الكاف يخطر الزمالك بخوض الكونفدرالية في لوبومباشي.. والنادي يحل أزمة المسافة

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نادي الزمالك بأن لقاء سانجا بالندي الكونجولي سيقام في لوبومباشي.

وأعلن الزمالك وصول الخطاب من الكاف الخاص بمكان الملعب بعد جدل دار لعدة أيام.

وكان مقررا إقامة المباراة على ملعب (تاتا رافائيل) في مدينة كينشاسا وهو معقل فريق فيتا كلوب. لكن تحجج فريق سانجا باليندي بأن الأمن رفض إقامة المواجهة لإقامة انتخابات محلية وهذا جعل منافس الزمالك يريد إعادتها لملعبه (تشاشكا).

وكان الكاف قد اقترح نقل المباراة إلى ملعب (كينيا) في مدينة لوبومباشيالتي تبعد 1500 كيلو متر عن كينشاسا وهذا ما يتسبب في أزمة بالزمالك نظرا لعدم التحضير لسفر اللاعبين هذه المسافة ونفس الأمر بالنسبة لسانجا الذي أكد مسؤولوه عدم توافر طيران.

وفي النهاية استقر الكاف على خوض اللقاء في لوبومباشي.

الزمالك

من جانبه أكد الزمالك أن بعثة الفريق ستطير إلى أديس أبابا، ومن هناك سيتوجه الجميع إلى لوبومباشي - معقل مازيمبي - مباشرة.

الزمالك كان سيتحرك إلى كينشاسا. لكنه بتعديل مساره واختياره السفر إلى أديس أبابا ومن هناك إلى لوبومباشي حل أزمة المسافة واختصر جزء من الوقت الذي كان سيهدر في الرحلة.

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