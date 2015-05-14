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Bouba ومايا أحمد يحققان نجاحاً عالمياً جديداً في دبي!

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Bouba ومايا أحمد يحققان نجاحاً عالمياً جديداً في دبي! Bouba ومايا أحمد يحققان نجاحاً عالمياً جديداً في دبي!

الخميس 14-05-2015 16:29

يبدو أنّ ماركات التجميل العالميّة باتت تعتمد مؤخّراً على خبرات أهمّ أخصائيي التجميل في العالم العربي ، ومن بينهم خبيرالتجميل اللبناني العالميBouba، الذي لمع في عالم المكياج بفضل أسلوبه المميّز ولمسته العصريّة.
وفي حدث فريد من نوعه ،جمع Boubaوماركة مستحضرات التجميل Make Up For Ever أقيمت ورشة عمل خاصة في دبي مول - الإمارات العربية المتحدة، وذلك في المكان الخاصّ بركن عروض الأزياء ، تحت عنوان " L ife is a Stage – Redesigned Complexion " وبحضور مئات الأشخاص الذين أتوا للاستفادة من النصائح الجماليّة التي تهّم كل امرأة.
وقد شاركت مدوّنة الجمال مايا أحمد إلى جانب.Bouba

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