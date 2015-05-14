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ضبط محل يبيع الأدوية والمحاليل بدون ترخيص فى الفيوم

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ضبط محل يبيع الأدوية والمحاليل بدون ترخيص فى الفيوم ضبط محل يبيع الأدوية والمحاليل بدون ترخيص فى الفيوم
شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالفيوم، برئاسة الدكتورة حنان حسن، وعضوية الدكتور أحمد عثمان، والدكتور مصطفى أحمد، حملة على المحلات المخالفة، وضبطت أحد المحلات لبيعه الأدوية بدون ترخيص.

كانت معلومات وردت إلى الدكتور محمد عبد المحسن، وكيل وزارة الصحة، بوجود محل يتاجر بالأدوية بدون ترخيص، وبالمخالفة لقانون مزاولة المهنة، وشكل وكيل وزارة الصحة حملة توجهت للمحل المتواجد بمنطقة السلخانة، وبتفتيشه تبين أنه غير مرخص كمؤسسة صيدلية، مما يخالف القانون رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته.

وتم ضبط أدوية ومحاليل طبية يحظر تداولها وبيعها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، التى تولت التحقيق.

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مصر 365