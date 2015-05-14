ضبط شبكة دعارة تقودها مدرسة مفصولة داخل مسكنها بالشرقية

قررت نيابة ديرب نجم بالشرقية بمعرفة أحمد رجب وكيل النائب العام، برئاسة إبراهيم سرى مدير النيابة، اليوم الخميس، حبس مدرسة مفصول تقود شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب والدعارة بشقتها و3 من الساقطات وسائق وفنى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة مسكن للدعارة وحيازة مواد مخدرة .

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بلاغا من الأهالى عن قيام بعض السيدات ورجلين بممارسة أعمال منافية للآداب بشقة بمدينة ديرب نجم .

توجهت قوة من مباحث ديرب نجم برئاسة النقيب رمزى أبوزيد معاون المباحث وبإشراف الرائد عصام عتيق رئيس المباحث، وتم مداهمة المسكن وضبط كل من ميرفت ج ع " 48 سنة مالكة الشقة، وكانت تعمل مدرسة ابتدائى وتم فصلها، وتبين أنها مسجلة آداب و "غادة ع ا" 36 سنة ربة منزل و" رحاب م ع " 30 سنة ربة مركز و" شرين ك ع " 27 سنة ربة منزل و" لاء م م " 28 سنة مدرسة تم فصلها و" سامى م ع " 40 سنة سائق و" محمد إ م" 58 سنة مشرف فنى بأحد الشركات، وضبط بحوزتهم مواد وعقاقير مخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر المحضر رقم19424 لسنة 2015.