أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط شبكة دعارة تقودها مدرسة مفصولة داخل مسكنها بالشرقية

Google+ Print
ضبط شبكة دعارة تقودها مدرسة مفصولة داخل مسكنها بالشرقية ضبط شبكة دعارة تقودها مدرسة مفصولة داخل مسكنها بالشرقية
قررت نيابة ديرب نجم بالشرقية بمعرفة أحمد رجب وكيل النائب العام، برئاسة إبراهيم سرى مدير النيابة، اليوم الخميس، حبس مدرسة مفصول تقود لممارسة الأعمال المنافية للآداب والدعارة بشقتها و3 من الساقطات وسائق وفنى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة مسكن للدعارة وحيازة مواد مخدرة .

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بلاغا من الأهالى عن قيام بعض السيدات ورجلين بممارسة أعمال منافية للآداب بشقة بمدينة ديرب نجم .

توجهت قوة من مباحث ديرب نجم برئاسة النقيب رمزى أبوزيد معاون المباحث وبإشراف الرائد عصام عتيق رئيس المباحث، وتم مداهمة المسكن وضبط كل من ميرفت ج ع " 48 سنة مالكة الشقة، وكانت تعمل مدرسة ابتدائى وتم فصلها، وتبين أنها مسجلة آداب و "غادة ع ا" 36 سنة ربة منزل و" رحاب م ع " 30 سنة ربة مركز و" شرين ك ع " 27 سنة ربة منزل و" لاء م م " 28 سنة مدرسة تم فصلها و" سامى م ع " 40 سنة سائق و" محمد إ م" 58 سنة مشرف فنى بأحد الشركات، وضبط بحوزتهم مواد وعقاقير مخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر المحضر رقم19424 لسنة 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل