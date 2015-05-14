أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس برازيلية حاولت تهريب 3 كيلو كوكايين بمطار القاهرة

Google+ Print
حبس برازيلية حاولت تهريب 3 كيلو كوكايين بمطار القاهرة حبس برازيلية حاولت تهريب 3 كيلو كوكايين بمطار القاهرة
أمر أحمد جاد، وكيل نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس برازيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بجلب 3 كجم من مخدر الكوكايين مغلفين وموضوعيين داخل عبوات بلاستيكية أعلى ساقيها قادمة من دولة إثيوبيا.

وتمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى أمس الأربعاء، من إحباط محاولة راكبة برازيلية تهريب 3 كجم من مخدر الكوكايين للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، حيث تم القبض على راكب برازيلى الأحد الماضى يحمل 3.6 كجم كوكايين، وأمرت النيابة بحبسه على 4 أيام على زمة التحقيق.

وقال مصدر جمركى بمطار القاهرة إن معلومات وردت إليهم عن اعتزام راكبة برازيلية تهريب كمية من الكوكايين عقب وصولها إلى القاهرة على متن الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، وبتفتيشها ذاتيا تم العثور على 3 كجم كوكايين مغلفين وموضوعيين داخل عبوات بلاستيكية أعلى ساقيها، مخبأين تحت الملابس وموضوع عليهم مادة كربونية كى لا يتم اكتشافهم عبر أشعة الإكس راى.

وبعرض الأمر على ناجى عبد الصادق مدير الجمارك بمطار 3، أمر كلا من مفتش الجمارك أحمد أبو رحاب وأسامة إسماعيل بتحرير محضر بالواقعة، وأمر أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحريز المضبوطات، وإخطار الجهات الأمنية لتتولى التحقيق مع الراكبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365