حبس برازيلية حاولت تهريب 3 كيلو كوكايين بمطار القاهرة

أمر أحمد جاد، وكيل نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بحبس برازيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بجلب 3 كجم من مخدر الكوكايين مغلفين وموضوعيين داخل عبوات بلاستيكية أعلى ساقيها قادمة من دولة إثيوبيا.

وتمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى أمس الأربعاء، من إحباط محاولة راكبة برازيلية تهريب 3 كجم من مخدر الكوكايين للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، حيث تم القبض على راكب برازيلى الأحد الماضى يحمل 3.6 كجم كوكايين، وأمرت النيابة بحبسه على 4 أيام على زمة التحقيق.

وقال مصدر جمركى بمطار القاهرة إن معلومات وردت إليهم عن اعتزام راكبة برازيلية تهريب كمية من الكوكايين عقب وصولها إلى القاهرة على متن الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، وبتفتيشها ذاتيا تم العثور على 3 كجم كوكايين مغلفين وموضوعيين داخل عبوات بلاستيكية أعلى ساقيها، مخبأين تحت الملابس وموضوع عليهم مادة كربونية كى لا يتم اكتشافهم عبر أشعة الإكس راى.

وبعرض الأمر على ناجى عبد الصادق مدير الجمارك بمطار 3، أمر كلا من مفتش الجمارك أحمد أبو رحاب وأسامة إسماعيل بتحرير محضر بالواقعة، وأمر أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحريز المضبوطات، وإخطار الجهات الأمنية لتتولى التحقيق مع الراكبة.