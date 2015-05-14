محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الأول

تفقد محافظ أسوان مصطفى يسرى اليوم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الأول، والتى شملت مدارس عبد الحميد عبد الغفور وبدرية حامد الإعدادية بنات وطه حسين الإعدادية بنين بمدينة أسوان.

جاء ذلك للاطمئنان على سير الامتحانات والوقوف على تجهيزات المدارس بالشكل المطلوب من حيث إجراءات تنظيم اللجان، وتوفير المراقبين ومتابعة مستوى الطلاب والتأكد من أن جميع الأسئلة جاءت فى إطار المنهج الدراسى ولا تحتوى على أى غموض، بجانب التعرف على المشكلات التى تواجههم وإيجاد حلول فورية لهم لضمان سير الامتحانات على الوجه الأكمل، مطالباً جميع الطلبة والطالبات بضرورة التأنى فى الإجابة على الأسئلة ومراجعتها أكثر من مرة للتأكد من صحة الأجوبة على كافة الأسئلة .

وشدد المحافظ على مسئولى التربية والتعليم بضرورة توفير كافة وسائل الراحة داخل اللجان الامتحانية من الهدوء التام والتهوية وإضاءة كافية ومياه وغيرها لتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بكل دقة وتركيز، بجانب توفير الزائر الصحى داخل المدارس لمواجهة أى حالات طوارئ يتعرض لها الطلاب أو المراقبين أثناء سير الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتأمين اللجان وأوراق الأسئلة.

وخلال الجولة التفقدية وجه المحافظ مسئولى التربية والتعليم ومجلس المدينة بسرعة معالجة العطل المفاجئ للتيار الكهربائى الذى تعرض له أحد خطوط الكهرباء بالدور الثالث بمدرسة عبد الحميد عبد الغفور .

كما وجه مصطفى يسرى بضرورة التزام المراقبين بكافة القواعد والإجراءات المقررة داخل اللجان ومنع دخول الطلاب بالهواتف المحمولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى حالات غش للحفاظ على حق الطالب المجتهد وحصول كل طالب على الدرجات التى يستحقها والتى تعبر عن مستواه الحقيقى.



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محافظ أسوان ومدير عام التربية والتعليم يتفقدان امتحانات الإعدادية



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مصطفى يسرى يطمئن على سير الامتحانات



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محافظ أسوان داخل لجنة امتحانات



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المحافظ يطمئن على أن الأسئلة جاءت من المنهج الدراسى



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جانب من امتحانات الشهادة الإعدادية



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المحافظ يطمئن على إجراءات تنظيم اللجان وتوفير المراقبين



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مصطفى يسرى يتفقد لجان الشهادة الإعدادية