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مقتل 17 طفلا على الاقل فى غارات جوية على ريف حلب

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مقتل 17 طفلا على الاقل فى غارات جوية على ريف حلب مقتل 17 طفلا على الاقل فى غارات جوية على ريف حلب

> قتل 17 طفلا فى غارات جوية شنتها قوات النظام السورى واستهدفت بلدات عدة فى ريف حلب الجنوبى فى شمال سوريا، وفق ما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان اليوم الخميس.

وقال المرصد فى بريد الكترونى انه تمكن من توثيق مقتل "39 مدنيا على الاقل بينهم 17 طفلا وثلاث نساء فى مجازر نفذتها طائرات ومروحيات النظام التى قصفت بالصواريخ والبراميل المتفجرة مناطق فى قريتى خلصة والعيس وبلدة الحاضر" فى ريف حلب الجنوبى امس الاربعاء.

واشار مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الى ان بين القتلى الاطفال "ثمانية اشقاء، بالاضافة الى شقيقين من عائلة اخرى".

وادى القصف الجوى وفق المرصد الى "اصابة عشرات المدنيين بجروح، بعضهم فى حالة خطرة واصاباتهم بالغة".

ويقصف النظام بانتظام مناطق تخضع لسيطرة قوات المعارضة فى مدينة حلب وريفها بالطائرات الحربية والبراميل المتفجرة التى تلقى من طائرات مروحية وقد حصدت مئات القتلى منذ نهاية العام 2013.

وتشهد مدينة حلب مواجهات عنيفة منذ 2012 بين قوات النظام والمعارضة التى تتقاسم السيطرة على احيائها.

ويقصف مقاتلو المعارضة الاحياء الغربية من المدينة الخاضعة لسيطرة قوات النظام بقذائف صاروخية غالبا ما توقع ضحايا بين المدنيين.
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