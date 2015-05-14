الطيران العراقى والدولى يقتل 5 من داعش فى الانبار

أعلنت مصادر أمنية عراقية اليوم الخميس مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش فى غارتين منفصلتين لطيران سلاح الجو العراقى وطيران التحالف الدولى فى مناطق تابعة لمحافظة الانبار / 118 كم غرب بغداد/.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشارت المصادر إلى تنفيذ طيران التحالف الدولى فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية غارة جوية استهدفت منزل يتحصن به عناصر من تنظيم داعش فى منطقة التأميم جنوب الرمادى ما أسفر عن مقتل أربعة من داعش بينهم قيادى ميدانى وتدمير المنزل بالكامل .
وأوضحت أن السلاح الجوى العراقى قصف شاحنة مفخخة يقودها انتحارى حاول تفجير نفسه على مقر للجيش بقضاء الخالدية شرقى الانبار ما أسفر عن تدمير الشاحنة وقتل الانتحارى قبل ان يصل الى الهدف .
وأشارت المصادر إلى تنفيذ طيران التحالف الدولى فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية غارة جوية استهدفت منزل يتحصن به عناصر من تنظيم داعش فى منطقة التأميم جنوب الرمادى ما أسفر عن مقتل أربعة من داعش بينهم قيادى ميدانى وتدمير المنزل بالكامل .
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