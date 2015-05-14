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الطيران العراقى والدولى يقتل 5 من داعش فى الانبار

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الطيران العراقى والدولى يقتل 5 من داعش فى الانبار الطيران العراقى والدولى يقتل 5 من داعش فى الانبار
أعلنت مصادر أمنية عراقية اليوم الخميس مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش فى غارتين منفصلتين لطيران سلاح الجو العراقى وطيران التحالف الدولى فى مناطق تابعة لمحافظة الانبار / 118 كم غرب بغداد/.

وأوضحت أن السلاح الجوى العراقى قصف شاحنة مفخخة يقودها انتحارى حاول تفجير نفسه على مقر للجيش بقضاء الخالدية شرقى الانبار ما أسفر عن تدمير الشاحنة وقتل الانتحارى قبل ان يصل الى الهدف .

وأشارت المصادر إلى تنفيذ طيران التحالف الدولى فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية غارة جوية استهدفت منزل يتحصن به عناصر من تنظيم داعش فى منطقة التأميم جنوب الرمادى ما أسفر عن مقتل أربعة من داعش بينهم قيادى ميدانى وتدمير المنزل بالكامل .
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