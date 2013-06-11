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بالصور.. محافظ شمال سيناء يقرر مكافأة العاملين بمديرية الصحة

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بالصور.. محافظ شمال سيناء يقرر مكافأة العاملين بمديرية الصحة بالصور.. محافظ شمال سيناء يقرر مكافأة العاملين بمديرية الصحة

قرر اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، صرف مكافأة لجميع العاملين بمديرية الصحة بشمال سيناء.

جاء ذلك فى لقاء للمحافظ اليوم مع أعضاء هيئة التمريض والعاملين بمديرية الصحة بشمال سيناء.. بحضور الدكتور عادل قطامش نائب المحافظ واللواء مدحت صالح السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال المحافظ إن المكافأة ستصرف لجميع العاملين فى مديرية الصحة والمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية والطبية على مستوى المحافظة، ومخاطبة الجهات المعنية لحل مشاكل هيئة التمريض وباقى العاملين من حوافز وبدلات سهر وغيرها.

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