9 أسباب لآلام الأذن المتكررة.. أهمها ارتجاع المرىء وتسوس الأسنان

كثير من الأشخاص يعانون من وجود آلام شديدة بالأذن بصورة متكررة، نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، أهمها إصابتهم ببعض الأمراض مثل تسوس الأسنان أو التهاب مفصل الفك. آلام الأذن

>قال الدكتور يحيى محمد النجار أخصائى الأنف والأذن والحنجرة، إن كثيرا من الأشخاص يشتكون من آلام متكررة بالأذن، نتيجة إصابتهم ببعض الأمراض التى تؤثر على الأذن مما يجعلهم يلجئون لتناول مسكنات لإيقاف هذه الآلام بدون استشارة الطبيب. الأسباب المرضية لألم الأذن

>يستكمل د. يحيى قائلا: يساهم تناول الأشخاص مسكنات بكميات كبيرة بدون استشارة الطبيب فى تعرضهم لحدوث بعض المضاعفات للأمراض المسببة لهذه الآلام وأهمها:

>1)التهاب الأذن الخارجية.

>2)التهاب الحلق واللوزتين.

>3) حساسية الأنف والجيوب الأنفية.

>4)تسوس الأسنان أو وجود خراج بالضرس.

>5) التهاب مفصل الفك.

>6) ارتجاع المرىء.

>7) التهاب عصب الوجه "العصب السابع".

>8) التسنين "ظهور الأسنان عند الأطفال وكذلك ضرس العقل عند الكبار".

>9) الاورام الخبيثة أو الحميدة بالأذن أو الجيوب الأنفية أو الحنجرة. تشخيص وعلاج آلام الأذن المتكررة

>ويتابع د. يحيى قائلا: يجب على الأشخاص الذهاب للطبيب المختص لإجراء الكشف الإكلينكى على الأذن لمعرفة سبب هذه الآلام، كما يجب عدم تناول المسكنات إلا تحت الإشراف الطبى للتفادى التعرض لمضاعفات، كما يساهم الاكتشاف المبكر لسهولة العلاج.

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شبكةعيونالإخبارية

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