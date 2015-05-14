عايز تتجنب آلام الرقبة.. استرخ ونام على وسادة عرض الكتف

قد يصاب العديد من الأشخاص بمشاكل وآلام بالرقبة، نتيجة النوم بطريقة خاطئة ما يؤثر ذلك على الغضاريف العنقية.

وحول هذا يقول الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب أن من أكثر الأسباب التى تؤدى إلى آلام الرقبة، عادات النوم الخاطئة، كالنوم على وسادات عالية الارتفاع أو النوم مائلاً على أحد الجانبين، ما يتسبب فى الضغط على فقرات الرقبة وحدوث الألم والشعور بالصداع عند الاستيقاظ من النوم .

يوضح استشارى أمراض المخ والأعصاب بعض الطرق للوقاية من مشاكل الرقبة، حيث يجب النوم على مخدة عرض الكتف، وتكون الرقبة عمودية على الكتف، ولا يجب أن يكون الشخص مائلاً على أحد الجانبين.

ويضيف د. مدحت ثابت للنوم بطريقة صحيحة يجب أخذ حمام دافئ واسترخاء الجسم، والاستلقاء على السرير ووضع الجسم على الوسادة، فيجعل الجسم أكثر راحة ولا يحدث ضغط على فقرات الجسم.